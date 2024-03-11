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Стоимость биткоина дошла до $72 тысяч

Binance: стоимость биткоина достигла $72 тысяч

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Depositphotos

Стоимость биткоина достигла 72 тысяч долларов в понедельник, 11 марта. Это следует из данных площадки Binance.

Отмечается, что по состоянию на 14:50 по московскому времени курс криптовалюты составлял $72,226 тысячи. Однако к 14:58 по московскому времени рост снизился до $71,53 тысячи.

28 февраля сообщалось, что стоимость биткоина во время торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тысячи. По данным на 11:00 мск биткоит ускорил рост до $58,618 (+4,29%). В последний раз стоимость биткоина была выше $57 тысяч 1 декабря 2021 года. С 26 февраля его стоимость выросла более чем на $7 тысяч.

В конце августа 2023 года объем торговли биткойнами вышел на рекордные минимумы. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснил, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отметил, что это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.

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