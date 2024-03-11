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Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве

Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соответствующий документ опубликован на портале Официального опубликования правовых актов.

«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — говорится в тексте документа.

21 февраля Государственная дума приняла законопроект о денонсации соглашения с Великобританией, разрешающего британцам вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря. Инициировал проект лично президент Путин. Этот шаг стал ответом на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу. По данным СМИ, отказ РФ от соглашения может оставить Британию без национального блюда фиш-энд-чипс.

Соглашение между Москвой и Лондоном было подписано еще весной 1956 года, свои подписи в документе поставили заместитель министра иностранных дел СССР Василий Кузнецов и посол Великобритании в СССР Уильям Хейтер. Британцы могли ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря даже в разгар Холодной войны. Соглашение продолжало действовать и после распада Советского Союза — преемником стала Российская Федерация.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил решение лишить Британию рыболовства в Баренцевом море.

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