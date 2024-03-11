В США заставят компании отчитываться о влиянии на климат

В США обязали публичные компании раскрывать информацию о выбросах парниковых газов и климатических рисках в ежегодной отчетности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Однако требование о раскрытии косвенных выбросов по цепочке поставок (Scope 3) пока не вводится.

Согласно новым нормам, эмитенты должны будут публиковать данные о прямых выбросах парниковых газов (Scope 1 и Scope 2), а также сведения о климатических рисках, деятельности по адаптации к ним, планах и целях в экологической сфере.

Крупные компании (до 3000 из 7000 эмитентов) начнут обязательное раскрытие этой информации с отчетности за 2026 год. Банк ING считает, что новые требования обеспечат «прозрачность и сравнимость» климатических данных.

Решение SEC вызвало противодействие со стороны республиканцев и бизнес-лобби, которые усомнились в полномочиях регулятора и обвинили его в излишней регулятивной нагрузке. Противники намерены оспорить акт в судах.

SEC настаивает, что отреагировала на запрос инвесторов, которым требуется стандартизованная климатическая информация для оценки привлекательности компаний.

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