Стоимость биткоина обновила свой исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $71 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

В конце февраля стоимость этой криптовалюты во время торговой сессии поднималась до $58,215 тыс. В последний раз стоимость биткоина была выше $57 тыс. 1 декабря 2021 года. Уже 5 марта стоимость биткоина превысила $68 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года. При этом всего полгода назад объем торговли биткоинами находился на рекордных минимумах.

В начале февраля издание Blockwoks сообщало, что крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.

Весной 2023 года Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США.

Ранее российский майнер назвал четыре последствия этого ограничения Binance.