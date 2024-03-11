Минтранс запросил еще миллиарды из ФНБ на иностранные самолеты

Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на покупку иностранных самолетов для переоформления их на российскую собственность. По информации, полученной из источников издания «Коммерсантъ», основной запрос средств, предположительно, поступает от «Аэрофлота» для возможной покупки около 90 самолетов.

В прошлом году из ФНБ уже было выделено почти 300 миллиардов рублей, что позволило приобрести 162 самолета у «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и «Авроры», что составляет более трети парка, находившегося в лизинге у иностранных компаний.

Эксперты считают, что продление государственного финансирования имеет смысл, так как это поможет снизить риски при международных полетах и уменьшить валютную нагрузку на перевозчиков.

В декабре «Коммерсантъ» писал, что российская авиация может остаться без новых самолетов. Тогда собеседники издания предположили, что все оставшиеся средства ФНБ будут использованы для урегулирования по самолетам «Аэрофлота» даже в том случае, если затем лимит в 300 млрд рублей будет повышен.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.