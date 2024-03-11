В Госдуме предложили ограничить страхование вкладов для иноагентов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров предложил исключить средства физических лиц, признанных иноагентами, из системы страхования вкладов. Об этом сообщает телеканал RT.

В материале отмечается, что на данный момент в России не подлежат страхованию материальные средства, принадлежащие зарубежным агентам (кроме физлиц), сведения о которых содержатся в списке иноагентов. С декабря 2022 года число физических лиц, признанных иностранными агентами, возросло более чем в два раза. Данные лица продолжают получать средства из заграничных источников на ведение публичной деятельности против Российской Федерации.

Незадолго до этого Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу россиян на ресурсах иноагентов.

Ранее автора Mr. Freeman Мунтяна оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.