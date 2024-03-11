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В Госдуме предложили ограничить страхование вкладов для иноагентов

В ГД предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров предложил исключить средства физических лиц, признанных иноагентами, из системы страхования вкладов. Об этом сообщает телеканал RT.

В материале отмечается, что на данный момент в России не подлежат страхованию материальные средства, принадлежащие зарубежным агентам (кроме физлиц), сведения о которых содержатся в списке иноагентов. С декабря 2022 года число физических лиц, признанных иностранными агентами, возросло более чем в два раза. Данные лица продолжают получать средства из заграничных источников на ведение публичной деятельности против Российской Федерации.

Незадолго до этого Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу россиян на ресурсах иноагентов.

Ранее автора Mr. Freeman Мунтяна оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

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