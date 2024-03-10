Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бангладеш ждет крупные компании для разработки своих месторождений

Бангладеш открыл доступ к шельфу для международных нефтегазовых компаний

close
100%
Michael Runkel/Global Look Press

Национальная нефтегазовая компания Бангладеш Petrobangla объявила тендер на проведение геологоразведочных работ в бенгальском секторе Индийского океана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Как следует из опубликованных условий, на торги выставляются 24 морских блока — 9 на мелководье и 15 глубоководных участков.

Приглашение к участию в тендере распространяется на международные нефтяные компании. Победители получат возможность вести разведку и добычу углеводородов на весьма привлекательных условиях.

В частности, контракты предусматривают полную репатриацию прибыли, отсутствие роялти и бонусов за подписание. Цена на газ будет привязана к международным рынкам, стоимость нефти — определяться исходя из справедливых рыночных уровней для Южной и Юго-Восточной Азии.

Проекты освобождаются от пошлин на ввоз оборудования и техники, а налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу примет на себя Petrobangla. При этом победитель тендера обязан предоставить 10% долю государственной Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company (BAPEX).

Для участия в торгах претенденты должны соответствовать жестким критериям. От них требуется добыча на море минимум 15 тыс. баррелей нефти или 150 млн куб. м газа в сутки, а также успешный опыт глобальных upstream-проектов.

До этого стало известно, что Иран начал разработку двух крупных нефтяных участков.

Ранее в Индии назвали импортируемой из России нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами