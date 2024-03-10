Цены на новостройки в России продолжают расти вопреки снижению спроса

Средние цены на новостройки в крупных российских городах продемонстрировали рост в марте на фоне охлаждения покупательского спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ»

По данным аналитиков опрошенных изданием, за месяц стоимость первичного жилья увеличилась на 1,1% и достигла 166,2 тыс. руб. за кв. м по 18 ключевым региональным рынкам.

Количество сделок с новостройками при этом сократилось. В Московском регионе в феврале было зарегистрировано 8 тыс. договоров долевого участия — на 15% меньше, чем в январе, и на 5% ниже показателя годичной давности.

«Число просмотров объявлений остается высоким, но конверсия снизилась», — отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Он связывает сокращение спроса с изменениями условий льготной ипотеки, в частности с уменьшением лимитов кредитования в столичных регионах до 6 млн руб.

Коммерческий директор »Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров добавляет, что срок принятия решения о покупке сейчас вырос: покупатели оценивают ситуацию и формируется слой отложенного спроса в ожидании улучшения условий.

Дальнейшее давление на спрос может оказать ужесточение с 1 марта системы скоринга заемщиков банками. Эксперты не исключают, что девелоперы в ответ запустят программы рассрочки и будут предлагать точечные скидки, однако массового снижения цен ждать не стоит.

В «Этажах» прогнозируют стабильный спрос на новостройки до лета, что будет способствовать сдержанному росту цен примерно на 1% ежемесячно. Впрочем, динамика будет сильно различаться в зависимости от региона и доступности адресных ипотечных программ.

До этого в РФ зафиксировали ажиотажный спрос на загородные дома и участки.

Ранее россияне потеряли интерес к одному типу жилья.