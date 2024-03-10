Киев не продлит газовый контракт с Москвой после 2024 года

Украина не намерена продлевать действующее соглашение с Россией о транзите природного газа в европейские страны после истечения его срока в конце 2024 года. Об этом в интервью австрийской газете Kurier заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Мы не будем возобновлять контракт с Россией — об этом я проинформировал еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон», — подчеркнул Галущенко.

Он пояснил, что Киев отказывается от дальнейших переговоров с Москвой по этому вопросу из-за продолжающейся российской СВО.

Вместе с тем он допустил, что ЕС и отдельные европейские компании теоретически могли бы забронировать транзитные мощности Украины для продолжения импорта газа из России. Однако конкретных запросов на это пока не поступало.

При этом он отметил что Австрии нечего бояться из-за возможного дефицита газа при полном прекращении поставок топлива из РФ. Галущенко выразил уверенность, что найдется «решение без России».

До этого стало известно, что украинская газовая компания готова продолжить транзит топлива из России.

Ранее стоимость газа в мире стабилизировалась .