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Германия оказалась в тройке главных торговых партнеров России в Европе

Германия, Нидерланды и Белоруссия стали главными торговыми партнерами РФ в Европе

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Главными европейскими торговыми партнерами России среди европейских стран в 2023 году оказались Германия, Нидерланды и Белоруссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Федеральной таможенной службы и аналитические документы европейских государств.

Отмечается, что в прошлом году товарооборот РФ с Европой сократился на 50% — до $163,4 млрд. Главным партнером России в регионе осталась Белоруссия с товарооборотом достигающим $55 млрд. Среди стран Евросоюза аналитики выделили три страны: Германию ($12,2 млрд), Нидерланды ($9,9 млрд), а также Италию ($9,4 млрд). Кроме того, товарооборот превысил $5 млрд с Бельгией, Венгрией, Францией, Польшей и Австрией.

Некоторые государства нарастили экспорт товаров в РФ, несмотря на санкции. Например, товарооборот с Хорватией вырос на 22% — до $220 млн.

До этого стало известно, что объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за январь-февраль увеличился на 9,3%, до $37 млрд.

Ранее стало известно, что Евросоюз нарастил поставки в Россию напитков и табака.

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