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В Китае оценили ситуацию на рынке недвижимости

Министр Ни Хун: задача по стабилизации рынка недвижимости КНР остается сложной

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Задача по стабилизации рынка недвижимости КНР по-прежнему остается труднодостижимой, заявил глава Министерства жилья, городского и сельского строительства Китая Ни Хун. Его слова приводит ТАСС.

«Девелоперы, которые испытывают серьезные трудности с выплатой долгов и потеряли возможность вести бизнес, должны пройти через банкротство и реструктуризацию в соответствии с принципами закона и рынка», — отметил министр.

Все эти процессы занимают немало времени, пояснил он. Кроме того, в стране продолжается реновация. В этом году под нее попадут 50 тыс. старых жилых комплексов. В целом сейчас китайский рынок недвижимости проходит этап коррекции, резюмировал Ни Хун.

На днях стало известно, что выдачи ипотеки в России за январь — февраль откатились к четырехлетнему минимуму. За два месяца банки одобрили ипотечных кредитов всего на 598,4 млрд рублей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке жилья.

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