Аналитики повысили прогноз по ВВП Сингапура из-за концертов Тейлор Свифт

Аналитики улучшили прогноз по росту ВВП Сингапура в первом квартале до 2,9%. Одна из причин такого оптимизма — концертный тур Тейлор Свифт, пишет Bloomberg.

В рамках сингапурского этапа тура The Eras американская певица даст шесть концертов с 2 по 9 марта. Выступления принесут экономике азиатской страны около $225–300 млн, или дополнительных 0,2% ВВП, подсчитал экономист DBS Bank Чуа Хан Тенг.

Такой приток средств обусловлен большим количеством иностранных туристов, прибывших на концерты Свифт, пояснил эксперт. Сингапур — единственная страна Юго-Восточной Азии, вошедшая в тур The Eras.

Всего в рамках тура Тейлор Свифт даст 151 концерт. Первые выступления прошли в марте 2023 года, последние состоятся в декабре 2024-го.

До этого The Eras вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый в истории. По состоянию на декабрь его выручка составляла $1,04 млрд.

Ранее журнал Time назвал Свифт человеком года.