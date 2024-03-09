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Россияне получили рекордное число ВНЖ в одной стране

Аргентина в 2023 году выдала россиянам рекордное количество ВНЖ

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Рустем Фаляхов/«Газета.Ru»

Россияне в 2023 году установили рекорд по числу ВНЖ в Аргентине — 3,7 тыс. Об этом пишет РБК.

За последние два года резидентами латиноамериканской страны стали 5,1 тыс. граждан РФ. Только в январе 2024 года вид на жительство получил 501 россиянин. Это больше, чем за весь 2021 год (320).

По данным Национального управления миграции Аргентины (DNM), с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в страну въехали 34,7 тыс. граждан России. Пик пришелся на конец 2022 года. При этом почти 74% въехавших за этот период уже покинули страну.

«Надо понимать, что в эту статистику включаются иные категории, например туристы. Стоит учитывать, что в Аргентину можно въехать в качестве туриста, а затем оформить смену миграционного статуса», — отметила представитель пресс-службы МВД Аргентины Виктория Бруса.

Основным способом получить ВНЖ в Аргентине остается «беременный туризм». Также стать резидентами страны могут иностранные пенсионеры, беженцы, студенты. Всего существует 13 категорий претендентов на получение ВНЖ.

До этого стало известно, в какие страны россияне чаще ездят на шопинг.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за бракованный загранпаспорт.

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