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В Китае впервые за полгода зафиксировали инфляцию

В Китае зафиксировали инфляцию впервые с августа 2023 года

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Aly Song/Reuters

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам февраля вырос на 0,7% в годовом выражении. В стране снова наметился инфляционный тренд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Последний раз рост показателя наблюдался в августе 2023 года. Тогда индекс прибавил 0,1%. В сентябре CPI оставался без изменений, а в октябре перешел к снижению (-0,2%). В ноябре тренд продолжился и цены упали еще на 0,5%, в декабре — на 0,3%, а в январе на 0,8%.

Согласно официальному прогнозу, за 2024 год цены в Китае вырастут на 3%.

В прошлом месяце Турция обновила антирекорд по инфляции. Темпы роста потребительских цен в стране за февраль ускорились до 67,1% годовых по сравнению с 64,9% в январе.

До этого ФАС разработала рекомендации по анализу стоимости товаров в России.

Ранее в РФ резко подешевели огурцы.

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