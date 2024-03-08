Франция планирует уже летом запустить на Украине совместное производство оружия

Совместное с Францией производство оружия на территории Украины начнется летом 2024 года. Об этом глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню сообщил в эфире радиостанции RMC.

По словам министра, переговоры с украинскими предприятиями уже ведутся. Франция планирует изучить внутренний украинский рынок, организовать партнерство на местах и заключить соответствующие коммерческие соглашения.

«Прошу прощения за этим слова, но мы также защищаем наши интересы. Другие страны также пользуются этой возможностью, и мы были бы идиотами, если б этого не делали», — заявил Лекорню.

Предполагается, что будет достигнута договоренность о производстве беспилотников совместно с компанией Delair, а впоследствии, возможно, артиллерийских снарядов. Кроме того, Франция планирует заниматься ремонтом уже поставленной на Украину военной техники. Речь идет, например, о гаубицах Caesar, которые до настоящего времени приходится отправлять для восстановления в Польшу.

4 марта во Франции опубликовали список поставленных Киеву вооружений.

6 марта в Британии заявили, что начнут поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь.

Ранее в Евросоюзе решили обсудить способы перевода экономики на военные рельсы.