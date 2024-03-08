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Атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое

Доходы Суэцкого канала рухнули на 50% из-за обстрелов судов хуситами

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DPA/Picture Alliance/Reuters

Доходы Суэцкого канала упали на 55% — по сравнению с рекордными $9,4 млрд в 2022-2023 финансовом году из-за обстрелов повстанцев-хуситов судов в Красном море. Об этом заявил в эфире телеканала Sada El Balad египетский министр финансов Мухаммед Мааит, передает РИА Новости.

По его словам, группировка «Ансар Аллах» атакует коммерческие суда в южной части Красного моря, вынуждая судовладельцев менять маршруты в обход Суэцкого канала, чтобы избежать соединения со Средиземным морем. Хуситы объявили, что продолжат атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия в Палестине.

Изменение маршрутов привело к увеличению стоимости и времени рейсов, резкому росту цен на нефть и страховых взносов на случай военных рисков. Сборы за транзит по Суэцкому каналу — основной источник иностранной валюты для Египта, переживающего худший за десятилетия экономический кризис. В 2021-2022 финансовом году доходы от канала составили $7 млрд.

До этого стало известно, насколько подорожала доставка из Индии в Россию из-за ситуации с хуситами.

Ранее глава управления Суэцкого канала назвал его незаменимым.

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