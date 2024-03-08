Трампа придется вовремя выплатить $83,3 млн по делу о клевете

Судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму $83,3 млн по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что из-за этого у экс-президента остается три дня на внесение средств по иску.

Судья Льюис Каплан указал в постановлении, что текущая ситуация Трампа является результатом его собственной медлительности. По его мнению, с 26 января Трамп должен был организовать свои финансы, зная, что ему необходимо внести плату, но вместо этого выждал, чтобы подать ходатайство.

До этого стало известно, что Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за продолжающихся судебных разбирательств по гражданским искам.

Отмечается, что точное «финансовое положение» Трампа остается неизвестным.

Подчеркивается, что перспектива получить компенсацию за ущерб на общую сумму более 450 миллионов долларов менее чем за неделю «указывает на потенциальную проблему с деньгами» у экс-президента США.

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.