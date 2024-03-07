В России хотят начать эксперимент по маркировке презервативов

Российский Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий, включая презервативы, а так же медицинские маски, шприцы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии (косметические нити и филлеры) с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на разработанный министерством соответствующий проект постановления правительства РФ, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Еще в перечень попали аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки и салфетки, включая неодноразовые.

Отмечается, что оператором эксперимента должен стать ООО «Оператор-ЦРПТ».

В Минпромторге отметили что с 1 сентября прошлого года уже возбудилась обязательная маркировка на ряд медицинских изделий, так что, часть участников товарооборота уже имеют необходимый опыт и оборудование. Предполагается, что это облегчит их адаптацию в рамках планируемого эксперимента.

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