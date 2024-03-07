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Россия отправила в Китай первую партию свинины

«Мираторг» отправил первую партию свинины в Китай

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Александр Гальперин/РИА Новости

«Мираторг» отправил в Китай первую партию свинины объемом 27 тонн. Об этом сообщает ТАСС.

«Партия включает в себя субпродукты, которые проходят качественную обработку и доступны к реализации круглый год вне зависимости от сезонности», — отметили представители российского агрохолдинга.

В компании рассчитывают на устойчивый спрос и постепенный рост объемов поставок мяса в КНР.

На данный момент право на ввоз свинины в Китай получили три российских предприятия. Разрешение на экспорт начало действовать с 28 февраля 2024 года.

Россия и КНР прорабатывали вопрос поставок российского мяса на китайский рынок более 7 лет. Осенью прошлого года регулирующие органы Китая сняли ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года.

До этого сообщалось, что Китай стал главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ.

Ранее стало известно, что Россия решила поделиться говядиной с Малайзией.

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