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В Европарламенте поддержали продление режима свободной торговли с Украиной

Комитет ЕП по торговле поддержал продление режима свободной торговли с Украиной

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РИА Новости

Комитет Европейского парламента по торговле поддержал предложение Еврокомиссии продлить режим свободной торговли с Украиной сроком еще на год. Об этом сказано на сайте Европарламента.

«Депутаты Европарламента в четверг 26 голосами при 10 против и 1 воздержавшемся одобрили предложение о продлении временной приостановки импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Для вступления в силу это решение должно быть утверждено на апрельской сессии Европарламента в Страсбурге.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о сокращении министерств в стране. Он отметил, что правительство страны уже начало работать в данном направлении и уже сократило 20 тыс. вакансий. По его словам, проводится работа над созданием Центра правительства.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС.

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