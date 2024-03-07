Цены на золото установили новый рекорд

В среду цена золота впервые поднялась выше отметки в $2160 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:10 по московскому времени апрельский фьючерс на бирже Comex стоит $2162,8 (+0,21%). Спотовые цены в Гонконге выросли на 0,36%, до $2155,88.

Котировки выросли на фоне падения казначейских облигаций США, отмечают аналитики Action Forex. После вчерашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла трейдеры на 70% уверены, что регулятор приступит к смягчению монетарной политики в июне.

В ближайшее время восходящая траектория золота может замедлиться, считает главный аналитик по драгоценным металлам HSBC Джеймс Стил. Рекордно высокие цены могут снизить физический спрос на металл, особенно со стороны центральных банков, пояснил он.

На днях биткоин обновил максимум с 2021 года. После рекордного роста, криптовалюта перешла к падению.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о допуске криптовалют для международных расчетов в торговле.