Стало известно, пугает ли россиян полная стоимость кредита в рекламе

В январе 2024 года спрос россиян на кредиты не изменился, а в феврале — снизился на 5% по сравнению с январем. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

В октябре 2023 года относительно предыдущего месяца спрос упал всего на 3%, при этом в ноябре даже был небольшой скачок (+9%), а к декабрю спрос вернулся к октябрьским показателям.

«Требование ЦБ указывать в рекламе полную стоимость кредита затронуло не только банки, но и финансовые маркетплейсы, так как их витрины также расцениваются как рекламная площадка. Пока нет широкой практики применения по новым нормам закона, но мы уже указываем ПСК для каждого предложения кредита на сайте», — прокомментировал исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он признался, что было много опасений — полная стоимость кредита значительно выше указываемых в рекламе условий и может отличаться в четыре-пять раз. Несмотря на то что ПСК — это максимум, а не средняя ставка кредита, эксперт предполагал, что эта цифра будет отталкивать заемщиков.

«Однако пока мы не видим значительного охлаждения спроса. Спад на 5% — скорее погрешность, нежели серьезный повод бить тревогу. Пока складывается впечатление, что потенциальные заемщики все же принимают значение этого показателя и понимают, что рекламная ставка может отличаться от той, которая будет одобрена после оценки их кредитоспособности», — заключил Баджурак.

Маркетплейс проанализировал, как потребители отреагировали на появление в рекламе кредитов нового обязательного по закону условия — полной стоимости кредита. В «Выберу.ру» изучили, каким был спрос на займы с начала действия закона, требующего указывать не только рекламные ставки по кредитам, но полную стоимость кредита. 23 октября 2023 года в силу вступило требование указывать этот параметр в рекламе, а 21 января 2024 года — на сайтах самих банков, что могло существенно снизить привлекательность продукта в глазах заемщиков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россиянам делать при отказе в кредите.