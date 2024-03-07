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Администрация Байдена запросит увеличение расходов Пентагона

Bloomberg: администрация Байдена хочет увеличить расходы Пентагона на 1%

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Manuel Balce Ceneta/AP

Администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса увеличение оборонных расходов в 2025 финансовом году на 1%, почти до $850 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам американских чиновников, Белый дом потребует от конгресса одобрить $167,5 млрд на закупку систем вооружения и $143,2 млрд на исследования и разработки. Это меньше, чем прогнозировалось в 2023 году.

Одним из двух крупных сокращений закупок является запрос на 70 самолетов F-35, по сравнению с 83 запланированными ранее. Источники агентства говорят, что это вызвано ограничением расходов и проблемами с производительностью истребителя. Поставки F-35 в настоящее время приостановлены, поскольку производитель пытается решить проблемы с помощью последних обновлений программного и аппаратного обеспечения самолета.

Второе громкое сокращение касается запроса Военно-морских сил (ВМС) на подводные лодки класса «Вирджиния». Белый дом хочет сократить их производство с двух до одной.

7 марта палата представителей США одобрила частичное финансирование правительства.

Ранее Байден подписал краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна.

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