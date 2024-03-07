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Евросоюз нарастил поставки в Россию напитков и табака

Евросоюз увеличил поставки в РФ напитков и табака на 20,8% в 2023 году

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Depositphotos

Страны Евросоюза в 2023 году увеличили поставки в Россию различных напитков и табака. Об этом со ссылкой на постпредство РФ при ЕС сообщают «Известия».

Поставки в категории «Напитки и табак» выросли на 20,8% — с €1,83 млрд до €2,21 млрд.

В 2023 году товарооборот ЕС и России снизился до €89,9 млрд. Экспорт европейских товаров в Россию уменьшился на 30%, а поставки из России в Европу упали на 75%.

4 марта в Европе высказались по поводу запрета поставок зерна из России.

5 марта журналисты предрекли борьбу на Западе из-за запрета на российский алюминий. По оценке агентства Reuters, дефицит алюминия в ЕС после запрета на российский импорт составит около 500 тысяч тонн. При этом восстановление собственного производства и новые сделки на Ближнем Востоке не смогут заместить поставки из нашей страны.

Ранее Россия установила рекорды торговли с дружественными странами.

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