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Рост цен на золото вызван нестабильностью и инфляцией

«Известия»: цены на золото растут из-за инфляции и нестабильности в мире

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Непрекращающийся рост цен на золото, недавно установивших новый исторический максимум, вызван нестабильностью в мире и инфляцией. Об этом сообщает газета «Известия».

Золото резко прибавило в цене за последние несколько торговых сессий. Эксперты отмечают, что быстрый рост стоимости драгоценного металла произошел без какого-либо серьезного катализатора. Однако спрос на золото всегда увеличивается в нестабильные периоды. Сейчас сохраняется напряженная ситуация на Украине, в зоне палестино-израильского конфликта продолжаются боевые действия, вызывают опасения отношения между Китаем и Тайванем.

Кроме геополитической нестабильности, объективными факторами подорожания золота являются повышенные инфляционные ожидания, ожидание снижения процентных ставок в США и еврозоне, сбои в глобальном судоходстве.

Активный рост котировок, по мнению экспертов, мог быть вызван опасениями возможной волатильности, связанной с циклом выборов, прежде всего в США. Ожидание ослабления монетарной политики в США и еврозоне неизбежно вызовет ослабление доллара и евро. А следствием этого является рост спроса на золото.

До этого сообщалось, что цены на золото обновили исторический максимум и впервые в истории превысили отметку $2,15 тыс. за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке.

Ранее инвестстратеги спрогнозировали рост стоимости золота до конца 2024 года.

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