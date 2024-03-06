Запад не может договориться по вопросу конфискации российских активов для Украины

США и Евросоюз не могут достичь договоренности по вопросу конфискации замороженных российских активов для Украины. Об этом пишет газета Politico.

По словам аналитика Атлантического совета при НАТО Чарльза Личфилда, до этого никогда не предпринималось попыток конфисковать активы целой страны. Поэтому подобные действия, хоть и кажутся американцам и европейцам правильными с моральной точки зрения, не имеют под собой никакой правовой основы.

По информации издания, основная часть российских замороженных активов сосредоточена в Бельгии. Поэтому США не могут конфисковать их в единоличном порядке без согласия европейских стран.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон готов одолжить Украине «все замороженные активы» Центробанка РФ на территории Соединенного Королевства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.