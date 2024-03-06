В России легализуют расчеты в криптовалютах по внешнеторговым контрактам

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий применение цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав для расчетов во внешней торговле между российскими резидентами и нерезидентами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон вносит изменения в «антиотмывочный» закон, согласно которым операции по передаче ЦФА, утилитарных цифровых прав или гибридных ЦФА в рамках внешнеторговых контрактов между резидентами и нерезидентами подлежат обязательному контролю.

ЦБ РФ наделяется правом запрашивать у лиц, выпустивших ЦФА, или операторов по выпуску ЦФА сведения о бенефициарах — владельцах этих цифровых активов. Документ также наделяет Банк России полномочиями определять условия и ограничения для операций с цифровыми активами.

До этого глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков рассказывал, что внесенные нормы позволят российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, частично решив проблему санкционного давления.

До этого стало известно, что в России планируют запустить универсальный платежный QR-код

Ранее в ЦБ оценили успехи тестирования цифрового рубля.