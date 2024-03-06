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В ПСБ заявили о растущей инвестиционной активности россиянок

Вера Подгузова: роль женщин в инвестировании растет

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Unsplash

В России сейчас наблюдается единый тренд на финансовом рынке — среди населения формируется долгосрочный взгляд на инвестиции и при этом со стороны женщин растет инвестиционная активность как эффективный механизм поддержки экономики семьи, рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая на всероссийском женском форуме в рамках тематической сессии «Инвестиции в семью-инвестиции в экономику».

«Мы видим значительный рост финансовой грамотности и финансовой культуры населения, инвестиционной активности. Неуклонно растет и роль женщин в экономической деятельности. С помощью инструментов инвестирования женщины улучшают экономику семьи, обеспечивают финансовую свободу и при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких», — отметила Вера Подгузова.

Она добавила, что самыми популярными видами женских инвестиций остаются банковские вклады, недвижимость и драгоценные металлы.

«Женщины всегда выбирают менее рискованные инвестиционные инструменты и ставят перед собой конкретные цели, которые связаны с семьей, обучением детей, здоровьем, отдыхом, улучшением жилищных условий, пенсионными накоплениями», — констатировала топ-менеджер ПСБ.

По ее словам, популярности инвестиций в недвижимость как инвестиций в семью способствуют государственные программы льгот и субсидирования, которые повышают доступность жилья.

«Как обозначил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию, льготная семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Это очень важный шаг в поддержке семей, молодых семей и инвестиций в детей», — сказала Подгузова.

В заключение она напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи в России: сохранению традиционных семейных ценностей, повышению экономики семьи уделяется особое внимание на всех уровнях, планируются новые меры поддержки со стороны государства.

«Поддержка семей, материнства, отцовства и детства — это важная составляющая социальной ответственности и ПСБ», — отметила Подгузова.

Участники дискуссии также обсудили перспективные направления для семейного инвестирования, важность формирования долгосрочного взгляда на инвестиции и сбережения, поддержку многодетных семей как основы государства, возможности для дополнительного образования женщин в сфере инвестиций и повышения инвестиционной культуры общества в целом.

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