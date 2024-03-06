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Индия сокращает закупки российской нефти из-за санкций США

Bloomberg: санкции США вынуждают Индию пересмотреть объемы закупок нефти у РФ

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Shutterstock

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии сдержанно относятся к долгосрочным контрактам на поставку российской нефти, поскольку торговля становится гораздо сложнее из-за более жесткого соблюдения санкций США. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp., вероятно, сократит объемы нефти, получаемые по так называемым долгосрочным контрактам. В то же время, Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. решили не брать на себя твердые обязательства по приему контрактной нефти в следующем финансовом году, сообщили шесть осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными, поскольку информация является конфиденциальной, пишет агентство.

Он отметил, что сдержанная реакция индийских НПЗ на предложенный пункт контракта о компенсации за перебои с поставками также повлияла на их осторожность. Для HPCL и BPCL долгосрочные контракты с Россией стали бы первыми в своем роде.

«Хотя Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, наблюдаются признаки того, что нефтепереработчики начинают покупать больше сырья у других производителей, включая Саудовскую Аравию. Госкомпании также стремятся заключить контракты на поставки из стран Ближнего Востока и Западной Африки, однако такие сделки, вероятно, обойдутся дороже, чем российская нефть», — добавил источник издания.

По словам четырех осведомленных лиц, государственные НПЗ планируют удовлетворить 40% своих потребностей в нефти в финансовом году, начинающемся 1 апреля, через разовые закупки или спотовые сделки. Это означает, что значительные объемы российской нефти все еще могут поступать в Индию.

До этого стало известно, что доходы России от продажи углеводородов резко выросли в феврале.

Ранее Байден продлил санкции против России.

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