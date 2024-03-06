Блокировка платежей из РФ ставит под угрозу статус доллара

Участившиеся в начале года сообщения о проблемах российских предпринимателей с проведением платежей в Турции, Китае и ОАЭ вызвали опасения ужесточения западных санкций, но в то же время, серьезные ограничения могут спровоцировать создание аналога SWIFT в рамках БРИКС и подорвать позиции доллара США. Об этом «Российской газете» рассказала СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Хандошко напомнила, что банки этих стран опасались вторичных санкций ЕС и США, но в итоге ограничения оказались не столь жесткими. В случае Китая под блокировку попали в основном «серые» платежи через небольшие банки. При этом Россия освоила расчеты с КНР в нацвалютах, что нивелирует эффект ограничений.

Что касается ОАЭ, то банкинг в Эмиратах индивидуализирован и не рассчитан на обслуживание крупных корпоративных клиентов, поэтому ограничения не критичны. А с Турцией уже обсуждаются пути обхода санкций из-за важности сотрудничества с Москвой, особенно в туризме.

По словам эксперта, слишком жесткие санкции против стран, взаимодействующих с Россией, могут побудить их перейти на новую систему расчетов в рамках БРИКС на базе единой валюты или взаимного кредитования. США это понимают и не могут полностью перекрыть финансовые потоки, опасаясь дедолларизации.

«США слишком боятся перестараться и спровоцировать создание аналога SWIFT, которое негативно скажется на положении доллара как мировой резервной валюты», — подчеркнула Хандошко.

Эксперт также заверила, что российский бизнес к текущей ситуации полностью адаптировался и риска тотальной блокировки платежей нет.

Накануне аналитики назвали банки с самыми выгодными условиями по исходящим переводам.

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