Стоимость шоколада в рознице может взлететь из-за дефицита какао

Стоимость шоколадных конфет в российской рознице за год выросла на 3% и в январе 2024 года составила 866,8 рублей за килограмм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ассоциации производителей пищевой продукции «Руспродсоюз».

В «Руспродсоюзе» отметили, что параллельно с подорожанием готовой продукции растут и цены на ключевое сырье для шоколадных фабрик — какао-бобы. На биржах их стоимость сейчас превышает $7 тыс. за тонну, что является рекордным показателем за последние десятилетия.

По данным на 5 марта, цена какао на бирже составляет $7057 за тонну. Таким образом, за месяц она увеличилась на 36%, а за год — на 155,6%. В «Руспродсоюзе» пояснили, что какао импортируется и на его стоимость влияют курсы валют и растущие логистические расходы.

«Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада. Поэтому удорожание основного сырья, вкупе с другими факторами, может спровоцировать дальнейший рост цен на готовую продукцию», — предупредили в ассоциации.

До этого стало известно, что производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен.

Ранее россиянам раскрыли правду об «эко» и «био» продуктах.