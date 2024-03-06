В ФАС назвали правильным продолжение параллельного импорта

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил, что служба считает правильным продолжение использования параллельного импорта, в особенности в сфере товаров массового потребления. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ФАС, параллельный импорт обеспечивает успешное обеспечение потребительского спроса и сдерживание цен на товары, а потребители и бизнес хорошо принимают данный механизм.

«Он (параллельный импорт. — «Газета.Ru») обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам и привел к дополнительному развитию предпринимательства и конкуренции. Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта, прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления», — поделился Шаскольский.

Он добавил, что параллельный импорт побуждает отечественных производителей также работать над качеством своей продукции.

До этого председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказывал, что разрешение не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров, которое получила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не будет касаться потребительских товаров напрямую.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.