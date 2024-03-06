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Курс евро опустился ниже 98 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 15 февраля

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Shutterstock

Курс евро в ходе торгов в среду, 6 марта, опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Тем временем на текущей неделе курс доллара составит 91-93 рубля, курс евро — 98-100 рублей, сообщал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, среди факторов, поддерживающих российскую валюту, — жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также продажа иностранных денежных единиц экспортерами.

Рубль на торгах Мосбиржи 5 марта поначалу умеренно дешевел, но вскоре стал возвращать утраченные позиции. В середине торгов восходящая динамика российской валюты усилилась, ее курс обновил дневной максимум и находится в умеренном плюсе. По данным Мосбиржи на 17:57 мск, доллар стоит 90,8 рублей. По сравнению с уровнем закрытия торгов 4 марта, американская валюта подешевела на 50 копеек.

До этого начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев заявил, что после увеличения покупок Минфином иностранной валюты 7 марта курс доллара составит от 88 до 93 рублей.

Ранее стоимость биткоина снизилась до $62 тыс. после установления рекорда.

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