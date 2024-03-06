В РАН объяснили, за счет чего растет товарооборот России с Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается не только за счет энергоносителей, но также из-за роста поставок зерна, мяса, морепродуктов и многих других товаров, заявил президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Его цитирует РИА Новости.

«Очень быстрыми темпами растет экспорт сельскохозяйственной продукции из России в КНР. Так, импорт зерна за год вырос почти в четыре раза», — привел пример Бабаев.

Большим потенциалом также обладают и другие секторы экономики, уверен эксперт. По его словам, Пекин понимает, что поставки из РФ могут обеспечить энергетическую и продовольственную безопасность.

В 2023 году Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров Китая. В результате Москва вышла на четвертое место в ряду внешнеторговых контрагентов Пекина.

Ранее эксперты оценили перспективы сотрудничества КНР и России на фоне новых санкций.