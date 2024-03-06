«Газпром» подал в суд на польские Europol Gaz и Orlen

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск «Газпрома» к оператору польского участка газопровода «Ямал — Европа» Europol Gaz, а также концерну Orlen. Об этом пишет «Прайм».

По какому поводу подан иск, пока не сообщили. Дата слушаний по иску, который зарегистрирован 4 марта, пока не назначена.

Российский суд в ноябре 2023 года назначил штраф в $1,5 млрд Europol GAZ. Ей также было запрещено продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в Торговой палате Стокгольма. Как уточнили в суде, Europol GAZ в мае инициировала процесс в шведском арбитраже, потребовав $1,5 млрд у «дочки» «Газпрома». Однако последняя обратилась в российский суд, сославшись на отсутствие справедливого разбирательства.

До этого «Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск к трейдерам из Германии Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH.

Ранее «Газпром» подавал иски к нескольким иностранным компаниям, среди которых чешская NET4GAS, нидерландская Gasunie Transport Service и другие.