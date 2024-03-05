Путин оценил идею создать зерновую биржу в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса (АПК), передает РИА Новости.

Во вторник, 5 марта, российский лидер прибыл в город Ставрополь в рамках рабочего визита. Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар», который принадлежит агропромышленному холдингу «Эко-культура», и пообщался с его сотрудниками.

При этом президент отметил, что в настоящее время различные биржевые индексы формируются в США и европейских странах. В том числе речь идет о Франции, которая производит меньше зерна по сравнению с РФ.

«Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая», — сказал Путин, комментируя инициативу о создании новой зерновой биржи.

По его словам, среди стран — членов БРИКС одновременно есть поставщики и покупатели зерна. В связи с этим глава государства не исключил, что идея о создании отдельной биржи может их заинтересовать.

«Тем более, что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. <...> По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — резюмировал российский лидер.

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