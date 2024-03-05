В ЕС оценили возможность использования доходов от активов РФ на военную помощь Киеву

В Совете Евросоюза до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов Российской Федерации для финансирования военной или какой-либо другой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, дискуссии по данной теме продолжаются, в том числе в публичной сфере.

Он подчеркнул, что на данный момент существует только договоренность по переводу средств, полученных от инвестирования активов РФ, на отдельные счета для обеспечения их сохранности.

Он не исключил, что решение об использовании таких доходов для финансирования Украины, в том числе военной помощи Киеву, могут быть приняты в будущем.

До этого стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов Российской Федерации на оборонную промышленность Украины.

Отмечается, что ЕК планирует выделить прибыль международной площадки Euroclear в Бельгии и конфисковать их в будущем для Украины. Речь идет только о тех средствах, которые будут получены после середины февраля при официальном согласовании этого решения.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.