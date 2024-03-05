Эксперты усомнились в реальности выполнения запретов ЕС на торговлю с Россией

Эксперты усомнились в реальности выполнения запретов Европейского союза на торговлю с Российской Федерацией по принципу No Russia в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрошенные агентством эксперты отметили, что будут выполнены эти запреты или нет, зависит от механизма контроля. Автор статьи пишет, что недостаточно лишь распорядиться о том, что нельзя торговать с РФ, еще необходимо убедиться в выполнении приказа.

По мнению доцента МГУ Магомета Яндиева, если сотрудники посольств США и ФРГ по всем миру примутся дотошно обзванивать российские компании, приезжать в офисы и на склады с проверками, тогда указания ЕС могут быть выполнены, в противном случае вряд ли можно этого добиться.

Новый принцип был введен в декабре прошлого года в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза для контроля за соблюдением уже действующих рестрикций, напомнили журналисты. В текущем варианте речь идет о пяти видах товаров: летательные и космические аппараты и запчасти к ним, ряд авиационных товаров из других групп (авиадвигатели, шины, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, а также товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, применяющиеся в российских оружейных системах».

Ранее Еврокомиссия объяснила смысл нового принципа No Russia в торговле.