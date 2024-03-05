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Россияне стали чаще отдыхать в Крыму

Число бронирований отелей в Крыму к 8 марту выросло в четыре раза

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россияне стали чаще выбирать для отдыха Крым. Количество бронирований отелей на полуострове к 8 марта выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на повышенные праздничные тарифы. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Число бронирований на июль — сентябрь по направлению выросло почти в два раза. Чаще всего россияне интересуются отелями бюджетного уровня (+84%) и трехзвездочным (+72%). При этом треть бронирований приходится на самих жителей Крыма.

«Туристы соскучились по отдыху на полуострове, к тому же стоимость летних туров в Крым заметно ниже, чем в соседний Краснодарский край», — отмечают туроператоры.

Средняя цена за номер в отеле 3* в Крыму сейчас составляет 5,6 тыс. рублей против 7,9 тыс. рублей за аналогичное размещение в Краснодарском крае. Отель 4-5* на курортах Краснодарского края обойдется в 16 тыс. рублей за номер по сравнению с 11,2 тыс. рублей в Крыму.

До этого сообщалось о проблемах россиян с оплатой проживания в Турции.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка не будет продлевать выдачу бесплатных виз россиянам.

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