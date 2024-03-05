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Россиян предупредили об элементе казино в торговле биткоином

Экономист Щербаченко: рост биткоина имеет элемент казино

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freepik.com

Рост биткоина имеет элемент казино. Многие покупают криптовалюту в надежде заработать, при этом не понимая, что это такое. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Важно понимать, что именно вы покупаете. Если вы не разбираетесь в деталях криптовалютного мира и не понимаете разницу между железным и электронным биткоином, возможно, вам лучше воздержаться от инвестиций в эту сферу», — заявил эксперт.

Во вторник стоимость биткоина превысила $68 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года. При этом всего полгода назад объем торговли биткоинами находился на рекордных минимумах.

По словам Щербаченко, текущий рост криптовалюты вызван волной оптимизма инвесторов после того, как в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила 11 спотовых биржевых фондов ETF, инвестирующих напрямую в биткойн.

До этого криптоэксперт оценил, когда цена биткоина преодолеет исторический максимум.

Ранее криптовалютная биржа Binance ввела ограничения для россиян.

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