В Индии назвали объем импортируемой из России нефти

Секретарь министерства нефти и природного газа Индии Панкадж Джейн рассказал, что его страна ежедневно получает от России около 1 — 1,4 млн баррелей нефти. Его слова передает ТАСС.

По его словам, объем импорта российской нефти в 2024 году сохранится в тех же объемах. В 2023 году страна получала от зарубежных поставщиков около 5 млн баррелей нефти в сутки, доля российского импорта составляла в среднем 22 — 27%.

Отмечается, что объемы ввоза российской нефти меняются в зависимости от времени года.

«У нас есть лето и зима, в какие-то месяцы нужно больше нефти, в какие-то меньше», — пояснил Джейн.

До этого вице-премьер российского правительства Александр Новак говорил, что страна сократит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. баррелей в сутки. Россия будет добывать в апреле порядка 350 тыс. баррелей в сутки, а экспортировать 121 тыс. баррелей в сутки.

Новак также заявлял, что спрос на нефть в мире будет увеличиваться как минимум в течение ближайших 15 лет.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.