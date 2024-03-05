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Зарплатные ожидания россиянок оказались ниже мужских

«Известия»: зарплатные ожидания женщин оказались на 23 тыс. рублей ниже мужских

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«Газета.Ru»

Зарплатные ожидания женщин в России в конце 2023 года оказались на 42% ниже мужских. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные мартовского исследования рекрутинговой платформы HeadHunter (HH).

Исследователи сервиса выяснили, что зарплатные ожидания россиянок в прошлом году в среднем оказались на 23 тысячи рублей ниже, чем у мужчин.

Максимальный разрыв по зарплатам эксперты зафиксировали в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT. Одной из главных причин такой разницы аналитики признали меньшую нацеленность женщин на карьерный рост и необходимость совмещения бытовых обязанностей с рабочими.

В то же время у россиянок старше разрыв в зарплатных ожиданиях с мужскими оказался больше, чем у молодых девушек. Так, женщины в категории от 41 до 50 лет просят у работодателей в среднем на 38 тысяч рублей меньше, чем мужчины того же возраста. А девочки-подростки 14-18 лет рассчитывают на оклад на 5 тысяч ниже, чем их сверстники, заключили эксперты.

Ранее стало известно, что длительность рабочего дня в России показала рекордный рост.

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