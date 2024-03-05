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БРИКС опередил G7 по паритету покупательной способности

Помощник Путина Ушаков: БРИКС по паритету покупательной способности обгоняет G7

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Shutterstock

Государства-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) по ряду макроэкономических показателей уже обогнали страны «Большой семерки» (G7). Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, по паритету покупательной способности БРИКС уже обошел аналогичный показатель G7: на объединение приходится 35,6% глобального ВВП (против 30,3% «семерки»). Ушаков выразил надежду на то, что к 2028 году ситуация значительно изменится в пользу БРИКС: 36,6% против 27,8%.

Помощник российского президента напомнил, что общий вес государств-участников БРИКС в мировой экономике составляет $58,9 трлн. Страны объединения занимают 36% площади земной суши, 45% мирового населения (3,6 млрд человек), свыше 40% всего объема добычи нефти, около четверти мирового экспорта товаров.

В этом же интервью Ушаков заявил, что страны БРИКС обмениваются данными для нейтрализации угроз.

Ранее стало известно, что БРИКС расширился до 11 стран.

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