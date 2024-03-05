В Госдуме заявили, что иноагенты лишатся до 80% доходов из-за закона о рекламе

В результате вступления в силу закона о запрете рекламы ресурсов иностранных агентов и размещения рекламы на них иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, суммарно речь идет о 5 млрд рублей.

Спикер добавил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение иноагентам — «всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей».

Парламентарий подчеркнул, что нельзя «кормить негодяев», которые негативно высказываются о России, перечисляя им деньги за счет налогов россиян.

28 февраля Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них.

Закон полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Теперь запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов распространяется на СМИ, также запрещено рекламировать иноагентов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) уволил часть «Редакции» из-за закона об иноагентах.