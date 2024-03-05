Законопроект для контроля маркетплейсов подготовили для внесения в ГД

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев (партия «Единая Россия») подготовили законопроект об установлении основ государственного регулирования деятельности маркетплейсов, который также предполагает изменения в закон о торговле. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к документу.

Согласно законопроекту, будут установлены условия и требования к договорам, которые заключаются между владельцем торгового сервиса с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов.

Авторы инициативы отмечают, что одним из главных требований к договорам станет понятное изложение условий сотрудничества. Кроме этого, предлагается обязать владельца маркетплейса размещать текст договора на своем сайте.

Законопроект планируется внести в Госдуму во вторник, 5 марта.

До этого жители Подмосковья украли из собственного пункта выдачи заказов Wildberries товары на сумму более 5 млн рублей.

Ранее эксперт назвал способы отличить подделку от оригинала на маркетплейсах.