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На продление семейной ипотеки из бюджета РФ выделят около 260 млрд рублей

Допрасходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки составят около 260 млрд рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте Минфина.

В министерстве напомнили, что семейную ипотеку продлят до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы составит 1,5 трлн рублей. При этом в Минфине отметили, что данные расходы будут зависеть от траектории ключевой ставки.

4 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья в РФ надо снизить до 20-25% с порядка 90%, которые были по итогам 2023 года, пишет РИА Новости.

До этого в Центробанке сообщили, что в России появились новые схемы при приобретении строящегося жилья, которые несут риски для покупателей.

Некоторые банки совместно с застройщиками начали предлагать россиянам, оформляющим ипотеку, договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). В таком случае часть средств за квартиру будет размещена не на счете эскроу, а на аккредитиве.

Ранее в Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке.

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