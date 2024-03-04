Долги энергосбытов за несколько лет переложат на плечи потребителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает разрешить сетевым компаниям включать в тарифы на передачу электроэнергии долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП). Как пишет «Коммерсантъ», в «Россетях» поддерживают эту идею, оценивая накопившиеся долги ГП-банкротов в почти 20 млрд рублей.

По данным издания, существенные объемы просроченной задолженности перед «Россетями» приходятся на Тверскую, Архангельскую, Вологодскую области и Туву. Поправка ФАС также позволит энергохолдингу компенсировать долги своих «дочек», ранее выполнявших функции сбыта на Северном Кавказе.

«Россети» считают правильным решение вопроса с долгами ГП-банкротов, которые годами накапливались в отрасли.

«По сути, эти средства должны были пойти на содержание и развитие электросетей, но были выведены из оборота недобросовестными сбытами», — рассказал изданию неназванный работник компании.

В ФАС пояснили, что подтвержденные затраты сетей на компенсацию долгов ГП могут быть включены в закрытый перечень расходов на амортизацию и далее исключены из необходимой валовой выручки в последующие периоды.

Однако в «Сообществе потребителей энергии» выступают против, считая возникновение подобных долгов «следствием недосмотра регулятора и самой сетевой компании». Там полагают, что потребители «не должны платить повторно», пишет издание.

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