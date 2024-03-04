Стало известно, когда ЕК может представить предложение по замороженным активам РФ

Еврокомиссия может через две недели представить официальное предложение по применению замороженных в европейских странах активов Центробанка России. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Великобритания, Финляндия и другие страны НАТО пообещали поставить Украине нераскрытое количество снарядов в этом году. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, отмечается в материале.

Анонимный европейский дипломат заявил, что в ЕК обсуждалась механизм использования прибыли от замороженных активов РФ для восстановления Украины, которая больше всего заинтересована в этом. «Поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл», — считает он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждаемый вариант конфискации только доходов от замороженных активов России в случае реализации все равно будет воровством.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.