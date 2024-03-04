Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда ЕК может представить предложение по замороженным активам РФ

Euractiv: ЕК может представить предложение по активам РФ через две недели

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия может через две недели представить официальное предложение по применению замороженных в европейских странах активов Центробанка России. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Великобритания, Финляндия и другие страны НАТО пообещали поставить Украине нераскрытое количество снарядов в этом году. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, отмечается в материале.

Анонимный европейский дипломат заявил, что в ЕК обсуждалась механизм использования прибыли от замороженных активов РФ для восстановления Украины, которая больше всего заинтересована в этом. «Поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл», — считает он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждаемый вариант конфискации только доходов от замороженных активов России в случае реализации все равно будет воровством.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами