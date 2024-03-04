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Власти Украины выделили более $500 млн на строительство окопов и траншей

Кабмин Украины выделил на строительство фортификационных сооружений $525,6 млн

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Правительство Украины выделило на строительство фортификационных сооружений более 20 млрд гривен (около $525,6 млн). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслируется в YouTube-канале кабмина.

К таким сооружениям относятся окопы, траншеи, блиндажи, убежища, а также рвы, лесные завалы, баррикады, проволочные заграждения и другие.

Шмыгаль рассказал, что из этих средств Минобороны Украины получило три миллиарда гривен ($78,8 млн), еще более 16 млрд гривен ($420,5 млн) — областные администрации.

Эти деньги были выделены на строительство качественных, преимущественно бетонированных систем фортификаций и инженерных заграждений, отметил премьер.

3 марта глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что украинский кабмин выделил десятки миллионов долларов на строительство оборонительных сооружений в регионе. По его словам, соответствующие работы ведутся круглосуточно.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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