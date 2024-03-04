Турция обновила антирекорд по инфляции в феврале

Темпы роста потребительских цен в Турции в феврале ускорились до 67,1% в годовом выражении по сравнению с 64,9% в январе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные из отчета статистического института страны (Turkstat).

Это максимальный уровень инфляции с ноября 2022 года. Стоимость коммунальных услуг в прошлом месяце подскочила на 49,1% в годовом исчислении, тогда как в январе их рост составлял 46%. Транспортные услуги подорожали на 78% после удорожания на 77,5% месяцем ранее.

Продукты питания прибавили в цене 71,2% после январского повышения на 69,7%. Счета в кафе и ресторанах взлетели на 94,8% в годовом выражении против роста на 92,3% в январе. Одежда и обувь стали дороже на 43,4% в сравнении с 40,6% месяцем ранее.

«Потребительские цены в феврале выросли на 4,5% относительно января, когда их подъем достигал 6,7%», — отмечается в релизе Turkstat.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продовольствия, энергоносителей и некоторых других компонентов, в феврале ускорилась до 72,9% в годовом исчислении против 70,5% в январе.

Цены производителей в Турции в феврале повысились на 47,3% в годовом выражении и на 3,7% к январю после роста соответственно на 44,2% и 4,1% в первом месяце 2024 года.

До этого стало известно, что турецкие бизнесмены просят включить Россию в список стран внебанковской торговли.

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